В Новосибирске начали защищать сливочное масло от краж

В магазинах Новосибирска сливочное масло стали прятать в особенные коробки от краж.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в супермаркетах города сливочное масло теперь стали помещать в специальные пластиковые коробки с замком. Вероятнее всего, данное решение вызвано ростом краж на фоне подорожания продукта.

Покупатели заметили «защищенное» масло в магазинах сети «Лента» в Калининском районе. Также сообщается о подобной ситуации и в Дзержинском районе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский эксперт раскрыл главные риски новогоднего застолья