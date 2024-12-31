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общество

В Новосибирске начали защищать сливочное масло от краж

Фото: BFM-Новосибирск

В магазинах Новосибирска сливочное масло стали прятать в особенные коробки от краж.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в супермаркетах города сливочное масло теперь стали помещать в специальные пластиковые коробки с замком. Вероятнее всего, данное решение вызвано ростом краж на фоне подорожания продукта.

Покупатели заметили «защищенное» масло в магазинах сети «Лента» в Калининском районе. Также сообщается о подобной ситуации и в Дзержинском районе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский эксперт раскрыл главные риски новогоднего застолья

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Валерия Митрохина
Журналист

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