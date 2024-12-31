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общество

Жители Новосибирска пожаловались на нехватку красной рыбы и селедки

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Очевидцы отмечают, что полки магазинов пустеют.

В преддверии новогодних праздников жители Новосибирска и области активно скупают товары и продукты питания, из-за чего полки магазинов почти полностью пустеют.

В частности, жители города обеспокоены тем, что в продаже стало меньше замороженной красной рыбы. Многие не могут найти ее, а если и удается приобрести, то приходится стоять в очереди до 20 минут. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Ситуация похожа и в Кызыле, столице Республики Тыва. Подписчики канала также отмечают, что в супермаркетах опустели полки.

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Нина Раневская
Журналист

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