Жители Новосибирска пожаловались на нехватку красной рыбы и селедки

Очевидцы отмечают, что полки магазинов пустеют.

В преддверии новогодних праздников жители Новосибирска и области активно скупают товары и продукты питания, из-за чего полки магазинов почти полностью пустеют.

В частности, жители города обеспокоены тем, что в продаже стало меньше замороженной красной рыбы. Многие не могут найти ее, а если и удается приобрести, то приходится стоять в очереди до 20 минут. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Ситуация похожа и в Кызыле, столице Республики Тыва. Подписчики канала также отмечают, что в супермаркетах опустели полки.