В Новосибирске за год выросла стоимость пиццы

Почти не изменилась в цене «Мясная» пицца.

Эксперты Quick Resto провели анализ стоимости популярных видов пиццы в Новосибирске и пришли к выводу, что за последний год цены на это итальянское блюдо значительно выросли.

Сравнив цены на пять популярных видов пиццы в декабре 2023 и 2024 года, эксперты обнаружили, что больше всего подорожала «Маргарита». Её средняя цена увеличилась на 15%, и теперь в городе её можно приобрести за 521 рубль.

Также увеличилась стоимость пиццы «Четыре сыра», средняя цена которой теперь составляет 668 рублей. Цена «Пепперони» возросла лишь на 6% и достигла 500 рублей. «Гавайская» пицца также подорожала до 506 рублей.

Почти не изменилась в цене «Мясная» пицца, которая подорожала на 7% и теперь стоит 672 рубля.

Эксперты объясняют эти изменения тем, что выросли цены на ингредиенты для итальянского блюда. Например, стоимость куриного филе увеличилась на 39%, оливкового масла — на 31%, а соли — на 30%.