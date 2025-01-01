Более половины жителей Новосибирска встретили Новый 2025 год в кругу семьи

Традиция встречи Нового года в семейном круг прочно закрепилась в Сибири и набирает обороты.

Свежее исследование холдинга «Ромир» (занимается маркетинговыми, медиа и социально-экономическими наблюдениями) ярко отразило устойчивость традиционных ценностей в нашей стране и, в частности, в Западной Сибири.

Согласно рейтингу общероссийских ценностей, 53% опрошенных встретили 2025 год в уютной домашней атмосфере, в кругу семьи, на даче или в загородном доме. Это позволило экспертам холдинга сделать позитивный вывод о том, что семья занимает первое место, за ней следуют безопасность и надежность.

В 18 процентах случаев опрощенные провели новогоднюю ночь 2024-2025 среди друзей, что указывает на сохранение значимости социальных связей и желания разделить праздничную атмосферу с близкими по духу людьми.

А рестораны, бары или кафе выбрали всего 6 %, ещё 3 %, для которых разнообразие жизненных установок и приоритетов в современном российском обществе важнее, отказались от празднования совсем.

Напомним, что на портале «Сиб.фм» опубликована программа празднования Нового 2025 года на период до 8 января.