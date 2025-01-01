Что ждет жителей Новосибирска в 2025 году: новые налоги, правила для сим-карт и соцвыплат

С 1 января 2025 года вступят в силу важные изменения в законодательстве, которые коснутся как россиян, так и мигрантов.

1. Прогрессивный НДФЛ.

Для граждан, зарабатывающих более 2,4 миллиона рублей в год, ставка НДФЛ будет повышаться до 15–22% в зависимости от дохода. Для доходов ниже этого порога ставка останется прежней — 13%. Исключение сделано для участников СВО и работников северных регионов, которые освобождаются от повышенного налога.

2. Новые правила для сим-карт.

Иностранные граждане смогут приобрести сим-карты только после личной идентификации через биометрию. Кроме того, вводится ограничение: не более 10 номеров на одного человека.

3. Усложнение фиктивных браков.

Мигранты больше не смогут получать разрешение на временное проживание (РВП) сразу после заключения брака с россиянином. Теперь для получения РВП потребуется три года, при этом фиктивные браки будут лишены юридической силы.

4. Социальные выплаты в электронном формате.

Назначение пособий и льгот будет осуществляться через «Госуслуги» и МФЦ. В некоторых случаях выплаты будут назначаться автоматически, например, социальные пенсии или доплаты до прожиточного минимума.

5. Публичный реестр работодателей.

Роструд начнет вести реестр компаний, уличенных в нелегальной занятости сотрудников, для усиления контроля на рынке труда.