Морозы до минус 20 ожидаются вечером 1 января нового 2025 года

Западно-сибирские синоптики предупредили жителей и гостей Новосибирска о резком похолодании в первый день Нового 2025 года.

После комфортной новогодней ночи на столицу Западной Сибири движется первый январский мороз. В ночь с 1 на 2 января 2025 года температура атмосферного воздуха опустится до минус 17-20 градусов по шкале Цельсия.

Согласно сведениям «Западно-Сибирского УГМС», осадков в первый день наступившего 2025 года в Новосибирске не ожидается. Дневная температура до минус 10 градусов к ночи опустится до минус 15 в городе и до минус 18-20 в области.

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В первый четверг нового 2025 года, 2-го января подобные погодные условия сохранятся. К дневным минус 12 и ночным минус 20 присоединится туманы, переменная облачность и порывы ветра до 12 м/с.

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