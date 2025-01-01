Народные приметы 1 января: что можно и нельзя делать в этот день

1 января по народному календарю — день Ильи Муромца и Вонифатия.

В России этот день празднуется широко, однако в связи с православным постом перед Рождеством Христовым верующие воздерживаются от употребления алкоголя и животной пищи.

Святой Вонифатий Римский считается покровителем трезвости и здоровья, и ему молятся об избавлении от пьянства.

В народе есть примета: если первым встретится мужчина, это считается хорошим знаком, предвещающим богатство. Встреча с женщиной символизирует бедность.

1 января рекомендуется посвятить отдыху для того, чтобы наступивший год прошел благополучно. В этот день не следует выносить мусор и отдавать вещи из дома, чтобы не потерять удачу и благополучие. Также не рекомендуется ругаться или выяснять отношения — это может привести к ссорам в течение всего года.

Кроме того, не следует пришивать пуговицы, так как это может привести к возвращению старых проблем, а также избегать долговых обязательств, чтобы не столкнуться с бедностью и разорением.