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общество

Новосибирцев предупредили об «опасных» новогодних салатах

Фото: Сиб.фм / Эльвира Гловацкая

Минздрав Новосибирской области в начале нового года напоминает жителям региона о важности соблюдения правил хранения пищи. 1 января — день, когда следует избавляться от остатков новогодних салатов. Эксперты призывают не рисковать здоровьем и выбрасывать продукты, которые слишком долго находились на праздничном столе.

Согласно рекомендациям Минздрава, если салат простоял более двух часов при комнатной температуре или начал менять запах и вкус, его употребление может привести к отравлению. Особенно опасными могут быть майонезные салаты, которые быстро теряют свои качества после контакта с воздухом и микробами.

«Помните, что просроченный салат может испортить вам длинные выходные!» — сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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