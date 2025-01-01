С 1 января в Новосибирске будет действовать тариф «Сетевая поездка»

Важно соблюдать временные рамки.

С 1 января жители Новосибирска смогут бесплатно воспользоваться второй поездкой в общественном транспорте. Чтобы получить право на бесплатный проезд, необходимо соблюсти определённые временные рамки.

В новосибирском Минтрансе рассказали подробности. Теперь, если пассажир пересядет в течение 90 минут с одного автобуса на другой из перечисленных маршрутов: № 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45К, 50, 52, 54, 54К, 65, 68, 72, 88, 96, то вторая поездка будет бесплатной.

Если в течение часа пассажир пересаживается с троллейбуса № 29 или трамваев № 3, 8 и 16 на станцию метро «Площадь Маркса», то вторая поездка будет стоить всего 50%. Такая же скидка предоставляется при пересадке с трамвая № 14 на станцию метро «Заельцовская».

Если человек пересаживается в течение 60 минут с любой станции метро на троллейбус № 29 или трамваи № 3, 8, 14 и 16, то вторая поездка также обойдётся в половину стоимости. Однако скидка на вторую поездку (пересадку) не действует, если уже воспользовались ею ранее.