Составлен топ-7 книг для новогодних каникул в Новосибирске

Новосибирцы, которым предстоят долгие зимние каникулы, могут насладиться литературой, которая принесет удовольствие и в Новый год. Издание BFM-Новосибирск опубликовало подборку из 7 книг, рекомендованных для чтения в праздничный период.

Директор книжного магазина «Карта мира» Анна Яковлева порекомендовала для начала 2025 года рассказ «Всем Иран» Никиты Смагина и «На улице Дыбенко» Кристины Маиловской. Также в список попали произведения Пола Гэллико, в частности «Бессловесные заложники», а также книги Петры Хартлиб, такие как «Мы купили книжный магазин».

Сотрудники Новосибирской областной научной библиотеки добавили в список три обязательные книги для праздничного чтения: «Опасности курения в постели» Марианы Энрикесс, «Книжный вор» Маркуса Зусака и «Зло под солнцем» Агаты Кристи.