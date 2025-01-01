Улицы Новосибирска опустели 1 января

В первый день года на улицах Новосибирска было тихо и малолюдно.

1 января дорожная обстановка в Новосибирске оказалась крайне спокойной. Согласно данным онлайн-сервисов, пробки в городе оценивались всего в 1 балл — подобное обычно наблюдается только ночью.

На утренних прогулках можно было встретить преимущественно владельцев собак и любителей активного образа жизни. В городских скверах были замечены бегуны и лыжники.

К полудню на улицах стало немного оживленнее, однако общий облик города оставался пустынным.