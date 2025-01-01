79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
01 января, 23:14
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
01 января, 23:14
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 22:00
общество

Улицы Новосибирска опустели 1 января

Фото: BFM-Новосибирск

В первый день года на улицах Новосибирска было тихо и малолюдно.

1 января дорожная обстановка в Новосибирске оказалась крайне спокойной. Согласно данным онлайн-сервисов, пробки в городе оценивались всего в 1 балл — подобное обычно наблюдается только ночью.

На утренних прогулках можно было встретить преимущественно владельцев собак и любителей активного образа жизни. В городских скверах были замечены бегуны и лыжники.

К полудню на улицах стало немного оживленнее, однако общий облик города оставался пустынным.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в