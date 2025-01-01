В Новосибирске произошло 12 пожаров за одну новогоднюю ночь - есть пострадавшие

Региональная сводка МЧС РФ изобилует десятками пожаров и ДТП. Подробности новогодней ночи в Новосибирске, читайте ниже.

По сводкам официального портала Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го на территории города Новосибирск успешно потушено 12 пожаров, а также устранены последствия трех дорожно-транспортных происшествий.

Самый резонансный пожар случился 1-го января в 00:34 в Заельцовском районе. В многоквартирном доме на улице Дуси Ковальчук на седьмом этаже произошло в одной из квартир произошло открытое горение домашних вещей.

Огнеборцы Новосибирска прибыли на место инцидента уже через 6 минут после вызова. Чтобы сбить пылающий огонь, им потребовалось 18 минут.

Внутри жилища пожарные обнаружили мужчину. Они эвакуировали его из задымлённого помещения и оказали первую помощь. В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии под контролем городских медиков – получил сильнейшее отравление продуктами горения.

В пламени были повреждены домашние вещи и отделка квартиры на площади 5 квадратных метров. Разбираться в причинах возгорания сотрудникам МЧС придётся в ближайшие сутки. Не исключено, что источников возгорания стала непотушенная сигарета.

Портал «Сиб.фм» ранее рассказывал об онлайн-игре для изучения правил пожарной безопасности, созданной в Новосибирске.