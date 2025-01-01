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01 января, 23:14
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общество

В Новосибирской области появились первые дети нового поколения «Бета»

С 1 января 2025 года началась новая эпоха, в которой родившиеся дети будут относиться к поколению «Бета». Это название получили люди, появившиеся на свет в период с 2025 по 2039 годы.

В Новосибирской области первые новорожденные 2025 года уже стали представителями этого поколения. В отличие от своих предшественников, представителей поколения Z и Альфа, «Бета» вырастут в условиях еще более глубокого внедрения искусственного интеллекта, автоматизации и новых технологий в повседневную жизнь.

Социологи отмечают, что каждое поколение формируют уникальные вызовы и особенности эпохи. Для поколения «Бета» ключевыми факторами станут экологические проблемы, цифровизация, а также изменения в структуре традиционных семейных ценностей.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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