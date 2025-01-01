В Новосибирске проверена 521 проба овощей на пестициды в канун Нового года

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области отчиталось о результатах надзорных мероприятий за 2024 год. Всего было проверено 521 проба плодоовощной продукции на содержание пестицидов. Лабораторные исследования показали, что все образцы соответствуют установленным нормативам, сообщили Сиб.фм в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что овощи и фрукты стоит приобретать только в местах санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью продукции. При покупке следует обращать внимание на внешний вид плодов, условия их хранения и всегда тщательно мыть их перед употреблением.

Кроме того, покупатели имеют право требовать у продавцов информацию о товаре. Она должна быть указана на ценниках, этикетках или в сопроводительных документах. Если таких данных нет, потребитель может запросить у продавца декларацию о соответствии, где обозначены страна-производитель и другие важные сведения.

На рынках покупатели также могут запросить у продавцов документы, содержащие информацию о товаре: от имени и места жительства продавца до результатов проверки продукции на содержание нитратов.

Роспотребнадзор подчеркнул, что надзор за качеством и безопасностью овощей и фруктов в регионе находится на постоянном контроле.