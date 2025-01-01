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общество

Жители крупного района Новосибирска остались без света 1 января 2025 года

Ru.freepik.com

Не для всех жителей столицы Западной Сибири утро первого дня нового 2025 года началось позитивно. Аварийное отключение электроэнергии оставило без света шестьсот домов

Согласно данным карты муниципальных отключений города Новосибирска, в 8:30 утра первого января наступившего 2025 года обесточены 641 многоквартирных домов в Заельцовском районе. Все строения, оставшиеся без электроснабжения, расположены на улице Жуковского.

Доподлинно известно, что новосибирские энергетики оперативно отреагировали на аварийное отключение и работают над устранением аварии. Ожидается, что свет в дома на Жуковского вернётся к началу второй половины дня.

Напомним, «Сиб.фм» ранее сообщал, что в Новосибирске изменился номер Единой дежурно-диспетчерской службы.

#Новосибирск #аварийные отключения #электроэнергия
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Оксана Чешенок
журналист

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