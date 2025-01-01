Жителям Новосибирска рассказали о приметах в день Ильи Муромца 1 января

1 января православные верующие вспоминают преподобного Илью Муромца.

В этот день существует народный праздник в его честь. Илья Муромец, известный как богатырь из русских былин, в преклонном возрасте принял монашеский постриг в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Он стал знаменит не только своими победами в борьбе с врагами, но и многочисленными чудесами после своей смерти. Молитвы преподобному Илье обращают современные русские воины и их наследники.

Также в этот день верующие молятся святому Вонифатию, прося его помощи в избавлении от пьянства и чревоугодия.

Поскольку продолжается Рождественский пост, на столе присутствуют только постные блюда, рыбу в этот день не едят.

Согласно приметам, первый день года лучше провести дома, отдыхая с семьей, чтобы в дальнейшем не пришлось много работать. Кроме того, не следует выносить мусор из дома, так как это может привести к потере удачи. Если деревья в этот день покрываются инеем, это предсказывает удачный год для сельхозработ.