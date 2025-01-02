Гринч срезал и забрал домой макушку ели на улице Новогодняя в Новосибирске

Елка стояла возле лицея №176.

Неизвестный срезал и забрал домой макушку ели на улице Новогодняя в Новосибирске.

Дерево стояло возле лицея №176.

«Злого снеговика рядом не видно было?», — пишут озадаченные интернет-пользователи.

«В прошлом году у нас на даче именно так макушку у молодого кедра срубили в канун Нового года», — делятся другие.

«Верхушка отрастет, еще лучше будет. Хорошо, что не под корень спилил», — добавляют третьи.

«Может цены на ёлки надо снизить? Необоснованно дорого и много лишних выкидывают», — резюмируют четвертые.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.