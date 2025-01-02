Краеведы поделились историей химика из Новосибирска, взорвавшего Бухенвальд

Мужчина родился в 1906 году.

Краевед Ольга Козина из Нижегородской области рассказала о судьбе Александра Карнаухова, который был заключенным в концлагере Бухенвальд.

Он родился в 1906 году в селе Кошелиха, до начала Великой Отечественной войны переехал в Новосибирск, где работал технологом-инженером. Как сообщает портал VN.ru, из Новосибирска его призвали на фронт.

В 1941 году Карнаухов был ранен и попал в плен. Несмотря на попытки побега, он оказался в Бухенвальде, где его назначили на работу в лабораторию лагерного лазарета в качестве химика. Здесь он стал активным участником медицинского подполья.

Благодаря содействию Буссе и его команды удалось спасти не менее 26 граждан СССР от казни. Эти люди были отправлены на «транспорт» в другие филиалы Бухенвальда. В то же время Карнаухов занимался подготовкой взрывных материалов для восстания в концлагере. В апреле 1945 года подпольщики захватили комендатуру и заняли оборону, при этом «бомбочки», изготовленные Карнауховым, сыграли важную роль в этом событии.

После войны трибунал Западносибирского военного округа приговорил Александра Карнаухова к 25 годам лишения свободы. Он скончался в ГУЛАГе от сердечного приступа.