Магнитные бури в январе 2025 года ожидают новосибирцев

В январе 2025 года новосибирцам, особенно метеозависимым людям, следует быть готовыми к влиянию магнитных бурь. Прогнозы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обещают несколько возмущений геомагнитного поля в праздничные дни.

Первая магнитная буря ожидается 5 января с активностью 4 балла, а 6 января сохранится слабое возмущение на уровне 3 баллов, передает «МК в Новосибирске». В дальнейшем, в январе магнитные бури повторятся 10, 16 и 19 числа (по 4 балла), а с 11 по 23 января будет наблюдаться слабая активность (3 балла).

Для минимизации воздействия бурь на здоровье рекомендуется соблюдать режим сна, избегать стресса, не перегружать себя физической активностью и следить за рационом. Важно также контролировать артериальное давление и при необходимости обращаться к врачу.