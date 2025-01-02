Минздрав призвал новосибирцев выбросить прошлогодние салаты

В составе салатов продукты, которые долго не хранятся в готовом виде.

Минздрав призвал жителей Новосибирска избавиться от салатов, приготовленных в прошлом году. В готовых блюдах содержатся продукты, которые быстро портятся.

Министерство здравоохранения Новосибирской области 1 января опубликовало рекомендации по безопасному завершению праздничных застолий. Основной совет — выбросить салаты, оставшиеся с прошлого дня.

Минздрав напоминает, что не стоит употреблять пищу, которая находилась при комнатной температуре более двух часов. В целом, скоропортящиеся продукты рекомендуется готовить не более чем на 1-2 дня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.