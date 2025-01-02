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общество

Мошенники массово воруют данные жителей Новосбиирска с помощью «новогодних подарков» от Телеграм-премиума

Фото: pixabay.com

Сообщения содержат фишинговую ссылку, не стоит по ней переходить.

В Новосибирске и области продолжают фиксировать случаи мошенничества с использованием фальшивых предложений о «новогодних подарках» от Телеграм-премиума.

Эксперты напоминают, что важно не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на неизвестных ресурсах.

Власти региона призывают жителей быть бдительными и сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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