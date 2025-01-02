На Виталия Потылицына в Новосибирске появился собственный Гринч

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина срывает новогодние украшения в лифте.

В среду, 2 января, около часа ночи неизвестный мужчина зашел в лифт в доме на улице Виталия Потылицына, 7, и сначала кулаком несколько раз ударил по кнопкам лифта, а после начал срывать новогодние украшения.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, когда мужчина не смог снять одно из украшений, он ударил кулаком по стенке лифта, сорвал доску с объявлениями и вышел на шестом этаже.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница дома Екатерина Б., ранее она не видела этого мужчину.

«То, что пострадали новогодние украшения, это ничего. Он сломал имущество дома. Я думаю, что сейчас вопросом о том, чтобы узнать, кто это, занимается старшая по дому», — рассказала сибирячка.

Собеседница отметила, что мужчина на видео, предположительно, снимает квартиру в этом доме.