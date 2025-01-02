Народные приметы 2 января: что можно и нельзя делать в этот день

2 января по народному календарю отмечается Игнатьев день, посвященный памяти святого Игнатия Богоносца. В этот день в храмах проходят крестные ходы и молебны.

Согласно народным поверьям, 2 января необходимо защищать жилище от злых духов. Для этого люди обходили дом с иконами, веря, что обряд принесет защиту от бедности и голода. Дом считался хранителем семейных традиций, поэтому ему выражали почтение, кланяясь каждой постройке.

Также начинались приготовления к Рождеству. Хозяйки убирали дома, готовили праздничные угощения и наряды, а молодежь учила колядки и песни.

Церковь рекомендует в этот день придерживаться строгого поста с сухоядением — употреблять сырые овощи и фрукты.

Народные приметы запрещают в Игнатьев день:

• мусорить и ругаться в доме, чтобы не прогневать покровителя;

• покупать обувь, чтобы избежать несчастий;

• одалживать деньги, чтобы не столкнуться с бедностью;

• свистеть в доме, чтобы не отпугнуть удачу;

• пускать в дом стариков и немощных, чтобы не перенять их тяжелую судьбу.

Кроме того, не рекомендуется совершать крупные покупки.