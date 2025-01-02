Новосибирск занимает третье место среди городов Сибири по стоимости пива

Средняя цена за литр напитка в Новосибирской области составляет 185 рублей.

В Новосибирской области цена на пиво оказалась одной из самых высоких среди регионов Сибири. По данным Росстата, в среднем литр этого напитка стоит 185 рублей.

Лидером по стоимости пива оказалась Республика Алтай, где литр этого напитка можно приобрести за 198,11 рубля. На втором месте — Томская область, где цена литра пива составляет 189,58 рубля.

Кемеровская область оказалась самым бюджетным регионом для любителей пива. В среднем, чтобы купить литр пива в Кузбассе, придётся потратить 142,33 рубля.

Напомним, что в Новосибирске новогодние праздники прошли без серьезных происшествий.