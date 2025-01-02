Новосибирский музыкант Шура в новогоднюю ночь застрял в лифте

Сибиряк оказался в кабинке лифта не один.

Новосибирский певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) в новогоднюю ночь оказался запертым в лифте. Вместе с ним находились ещё несколько человек. Артист был огорчен данным фактом. Певец признался, что инцидент вывел его из колеи, он был раздосадован.

Пользователи сети поддержали музыканта, а кто-то и вовсе подчеркнул, что жизнь проверила его на прочность, и что он все-таки прошел проверку.

«Александр, всякое бывает. Новый год будет для вас непростым скорее всего, но вы стойко вынесете все трудности на своих плечах», — отмечают пользователи сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.