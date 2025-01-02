Новосибирский «Речфлот» планирует приобрести новые теплоходы к 2029 году

Стоимость одного судна может достигать 350 миллионов рублей.

Новосибирский «Речфлот» планирует приобрести три новых теплохода до 2029 года. В настоящее время компания изучает все поступившие предложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Речфлота» Антона Бочарова.

По его словам, в настоящее время поступают предложения от компаний из Санкт-Петербурга и Красноярска. Предположительно, речь идет о судах различной вместимости — от 50 до 200 человек. В частности, рассматриваются предложения о покупке.

Бочаров также отметил, что стоимость одного судна может варьироваться от 150 до 350 миллионов рублей в зависимости от его класса.

В настоящее время в распоряжении компании находится шесть судов: теплоходы «Москва-122», «Москва-133» и «Москва-193 Лондон». Их вместимость достигает 200 человек. Также в состав флота входят теплоходы «Москва-146 Волга», «Прокопьевск» и «ОМ-136», рассчитанные на 110 пассажиров.

Напомним, что в Новосибирском метрополитене появится новый поезд «Ермак».