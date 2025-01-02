Новосибирцам рассказали о приметах в Игнатьев день 2 января

2 января в Новосибирске отмечают Игнатьев день, посвящённый святому Игнатию Богоносцу. Этот день связан с народными запретами и приметами.

Игнатий Богоносец был учеником апостола Иоанна Богослова и спутником апостола Петра. Его праведная жизнь принесла ему прозвище «Богоносец», а день его памяти стал важным в православном календаре.

Приметы на Игнатьев день говорят, что погода 2 января предскажет урожай в августе. Дождь или снег обещают хороший урожай, а ясное небо — удачный год. Щебетание птиц предвещает затяжные морозы.