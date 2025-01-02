Новосибирцы стоят в длинных очередях, чтобы покататься на тюбингах

Тюбинги представляют большую опасность, чем санки и ледянки.

2 января в Заельцовском парке Новосибирска выстроилась огромная очередь к горке, с которой катаются на тюбингах, или, как их еще называют, «ватрушках».

Журналист BFM-Новосибирск рассказал, что люди ждут своей очереди на спуск по 30–40 минут. Большинство из них — семьи с детьми. Такая же ситуация наблюдается и у других снежных горок.

Напомним, тюбинги представляют большую опасность, чем санки и ледянки. Они способны развивать большую скорость и не поддаются контролю. Врачи-травматологи настоятельно рекомендуют не рисковать и не использовать тюбинги для катания.

Ежегодно в Новосибирске люди, катающиеся на тюбингах, попадают в больницы с различными травмами. Однако, несмотря на все предупреждения, продажи «ватрушек» только растут, а очереди к горкам становятся всё длиннее.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке с 1 января подорожали билеты.