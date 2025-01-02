Министерство обороны Российской Федерации представило информацию о текущей ситуации в рамках специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск. Противник потерял до 45 военнослужащих, один автомобиль и артиллерийское орудие Д-20.

На Харьковском и Донецком направлениях группировка войск «Запад» улучшила позиции и отразила девять контратак ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, а также иностранные артиллерийские установки.

Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив контратаку противника. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и несколько артиллерийских установок.

На Донецком направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и отразила 14 контратак. Потери противника составили до 235 военнослужащих, несколько единиц бронетехники и артиллерийских установок.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, отразив три контратаки ВСУ. Противник потерял более 150 военнослужащих, артиллерийские установки и военную технику.

Группировка «Днепр» нанесла удары по позициям ВСУ в районах Херсонской и Запорожской областей. Потери противника составили до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.