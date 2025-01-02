Спутник заснял Новосибирск с космических высот в новогоднюю ночь

Новосибирцам показали космический снимок новогоднего города.

В новогоднюю ночь на ресурсах Роскосмоса был опубликован снимок Новосибирска, сделанный со спутника «Ресурс-П».

Фотография стала частью новогоднего путешествия по 11 часовым поясам. В течение этого времени были опубликованы спутниковые снимки различных городов России, которые были сделаны в момент наступления Нового года в этих местах. Эти космические поздравления вызвали множество положительных откликов среди россиян.

«Одиннадцать раз часы пробили двенадцать. За это время мы преодолели десять тысяч километров!», – подписал фотографию Роскосмос под последним спутником, на котором запечатлен Калининград.

Напомним, что в Новосибирске планируют расширить одну из станций метро.