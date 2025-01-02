Стали известны районы Новосибирска, где рост цен на квартиры «догнал» инфляцию

Меньше всего стоимость квартир выросла в Дзержинском районе — всего на 1,8%.

В конце 2024 года произошел новый скачок цен на квартиры. Стоимость жилья в Новосибирске «догнала» инфляцию.

В Новосибирске наиболее заметно выросли цены на вторичное жилье в двух районах: Заельцовском и Октябрьском. За год стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 9,6%. Этот показатель соответствует инфляции, которую прогнозировал Центробанк на 2024 год.

В остальных районах, как сообщили РБК Новосибирск в ЦИАНе, стоимость квадратного метра увеличилась не более чем на 6,9%. А в пяти районах рост цен составил менее 5%. Меньше всего стоимость квартир выросла в Дзержинском районе — всего на 1,8%.

Однако, как отмечают специалисты рынка недвижимости, количество сделок по покупке жилья сократилось на 22%.

«В конце года активность покупателей традиционно выросла, из-за высоких ставок по ипотеке этот всплеск менее заметный», — отмечает директор агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Напомним, что в Новосибирске планируют расширить одну из станций метро.