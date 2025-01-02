Стало известно, какие продукты стали лидерами инфляции в Новосибирске по итогам года

За год картофель подорожал на 106%.

В январе, после завершения новогодних праздников, Центробанк и Росстат планируют опубликовать окончательные данные об инфляции за 2024 год. Прогнозируется, что уровень инфляции составит от 9,6% до 9,8%. Стоит отметить, что показатели могут значительно варьироваться в разных регионах, а также в различных группах товаров наблюдаются заметные различия в динамике цен. Издание BFM-Новосибирск провело анализ статистики изменения потребительских цен в Новосибирской области за прошедший год и выяснило, какие продукты подорожали больше всего.

Новосибирскстат регулярно публикует ежемесячные данные о колебаниях цен, охватывающие 570 наименований товаров и услуг. Также доступны еженедельные сводки с сокращенным списком из 117 позиций. Последнее обновление этих сводок произошло 23 декабря. В результате проведенных расчетов было установлено, что лидером по росту цен в прошлом году стал картофель, который подорожал на 106%. В начале года средняя цена за килограмм картофеля составляла около 24 рублей, а к концу года она возросла до более чем 50 рублей за 1 килограмм.

На втором месте по росту цен оказалось сливочное масло, которое в Новосибирской области подорожало на 43%. В январе 2024 года цена масла достигала 890 рублей за килограмм, а в декабре — уже 1275 рублей. В минувшем году наблюдался значительный и продолжительный рост цен на этот продукт, который получил название «сливочная инфляция». Основными причинами назвали увеличение потребления молочных продуктов и рост отпускных цен на сырое молоко. Для Новосибирской области также сыграло роль сокращение поголовья КРС.

Третьим по степени подорожания продуктом стала красная икра, цена на которую выросла на 38,4% в 2024 году. Она, по всей видимости, окончательно вошла в категорию элитарных продуктов, доступных не всем россиянам даже на праздники. В ноябре килограмм красной икры стоил от 10 до 11 тысяч рублей, а в декабре цена возросла до 12-13 тысяч рублей.

Подробнее о том, какие еще продукты в регионе подорожали больше всего в 2024 году, можно прочитать в материале BFM-Новосибирск.