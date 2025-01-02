В Новосибирске новогодние праздники прошли без серьезных происшествий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что начало 2025 года было спокойным.

В Новосибирской области подвели итоги работы комплексной системы безопасности в период праздников. На заседании, которое прошло с участием губернатора Андрея Травникова, рассказали, что с 29 декабря по 1 января в регионе не было зафиксировано крупных происшествий.

В этот период экстренные службы совершили 90 выездов. Они оказали помощь 37 людям, спасли 3 человек, потушили 64 пожара и ликвидировали последствия 19 аварий.

Губернатор Новосибирской области отметил, что начало 2025 года было спокойным, однако поручил уделить особое внимание профилактическим мероприятиям, особенно в отношении многодетных семей. Это необходимо для сохранения стабильности в регионе.

Напомним, что спутник заснял Новосибирск с космических высот в новогоднюю ночь.