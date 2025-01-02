В Новосибирске обсуждают курьера, который вышел в заснеженное поле в районе Краснообска 1 января

Молодой человек отчаянно вместе с велосипедом шел вперед по снежному покрову.

В Новосибирске обсуждают велокурьера, который решил срезать путь через поле возле Краснообска.

«Выйду ночью в поле с конём сразу вспомнилось, глядя на этого парня. Выглядит отчаянно, но молодой человек вдохновляет своей неугомонной энергией и желанием накормить людей», — отмечают пользователи сети в комментариях.

«Работа курьеров крайне тяжелая. Стоит отдать должное выдержке этих ребят. Они едут с доставкой в лютый мороз, дождь, гололед, чтобы заработать копейку. Давайте их поддержим добрым словом, а лучше хорошими чаевыми», — добавляет другой.

«Вот это я понимаю! Красавчик, что еще скажешь», — резюмирует третий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.