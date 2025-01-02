В Новосибирске планируют расширить одну из станций метро

Заявки принимаются до 14 января.

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на выбор подрядчика для расширения тоннеля между двумя станциями метрополитена.

На сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который займётся разработкой первого этапа проектной документации для перегонного тоннеля. Речь идёт о левом отсеке, расположенном между станциями «Золотая нива» и «Берёзовая роща».

По данным портала «РБК Новосибирск», начальная сумма контракта составляет 133,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 14 января.

По итогам будет выбран подрядчик. Финансирование проектной документации будет осуществляться из бюджета Новосибирской области в 2025 году.

Напомним, что в Новосибирске обсуждают продолжение Ленинской линии метро в сторону «Чистой слободы».