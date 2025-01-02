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общество

В Новосибирске приступили к ремонту аварийного памятника на улице Якушева

Фото: BFM-Новосибирск

Здание построили в 1912 году.

В Новосибирске приступили к ремонту одной из знаменитых «крячковских» школ, расположенной по адресу Яушева, 21. Это здание было построено в 1912 году и, несмотря на статус памятника архитектуры, капитальный ремонт не проводился здесь уже несколько десятилетий.

Журналист BFM-Новосибирск сообщает, что вокруг части здания установили строительные леса для ремонта фасада.

В первую очередь планируется привести в порядок пристройку, которая не является памятником архитектуры. На данный момент уже демонтировали старую штукатурку.

Напомним, что стало известно, какие продукты стали лидерами инфляции в Новосибирске по итогам года.

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Нина Раневская
Журналист

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