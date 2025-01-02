В Новосибирске выставили на продажу бронированную «Волгу» 4-го класса защиты

Автомобиль продают за 250 тысяч рублей.

В Новосибирске на сайте объявлений появилось предложение о продаже «Волги». За нее просят 250 тысяч рублей.

Покупателю предлагают приобрести отечественный седан, оснащенный защитой от выстрелов из автомата.

Модель 3102 на Горьковском автомобильном заводе с 1981 по 2008 год. Автор объявления уточняет, что автомобиль прошел глубокую модернизацию и рестайлинг кузова.

В комплектацию входят такие опции, как охранно-тревожная система (ОТС), кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР), электропривод и подогрев зеркал. Ещё на заводе автомобилю был установлен задний мост Volvo.

Кроме того, у «Волги» имеется бронированная капсула. По словам продавца, машина выполнена на высоком уровне и доведена до идеального состояния.

«Двигатель откапитален, подвеска перебрана, расходники все новые. Достойный внешний вид. Едет приятно и комфортно. В настоящее время установлены не родные двери (родные в наличии)», — пишет автор.

Отмечается, что пробег автомобиля составляет 180 000 километров. Машина оснащена броней четвертого класса, что делает ее устойчивой даже к выстрелам из АК-47.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке с 1 января подорожали билеты.