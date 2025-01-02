В Новосибирской области обнаружили запрещённую химию на полях

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о нарушении правил использования пестицидов в сельском хозяйстве Новосибирской области.

В 2024 году сотрудники ведомства зафиксировали случай применения запрещённого химического вещества на сельскохозяйственных культурах, сообщили Сиб.фм в ведомстве. Этот пестицид не был внесён в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению в России.

По закону, использование таких веществ на территории страны строго запрещено. Несоблюдение правил обращения с пестицидами может нанести вред здоровью людей и окружающей среде.

Россельхознадзор напоминает: безопасность применения пестицидов обеспечивается только при соблюдении установленных регламентов и использовании разрешённых препаратов. Нарушение этих требований грозит штрафами и другими мерами ответственности.

Ситуация с безопасностью сельскохозяйственной продукции находится под контролем ведомства.