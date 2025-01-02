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общество

В Новосибирском метрополитене появится новый поезд «Ермак»

Фото: Сиб.фм

Первый новый поезд появится в конце 2025 года.

В мэрии Новосибирска было принято решение о наименовании нового поезда метрополитена. Инициатива исходила от городского совета и предприятия, которое занимается производством поездов для метро в Новосибирске.

Было предложено 46 вариантов названия. Наибольшую поддержку получил вариант «Ермак». В ближайшее время жителям города представят дизайн состава.

Осенью 2024 года в Новосибирске прошли торги на поставку пяти новых пятисоставных поездов для метрополитена. Стоимость двух из них составит 863 миллиона рублей за вагон, а стоимость оставшихся трёх — 1,36 миллиарда рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета.

В конце этого года в Новосибирске появится первый новый поезд.

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Нина Раневская
Журналист

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