В Новосибирском зоопарке с 1 января подорожали билеты

Взрослый билет теперь стоит 600 рублей.

Как сообщает телеграм-канал Новосибирского зоопарка, с 1 января 2025 года для посетителей зоопарка повысили цены на билет. Так, стоимость выросла на 50 и 100 рублей.

Теперь стоимость взрослого билета составляет 600 рублей, а льготного — 300 рублей. Эти изменения связаны с инфляцией и увеличением цен на корма для животных и коммунальные услуги. Все вырученные средства будут направлены на содержание животных.

Уточним, что предыдущее повышение цен на билеты произошло в марте прошлого года. В то время льготный билет стоил 250 рублей.

В период новогодних каникул зоопарк открыт с 9 утра до 18 часов вечера. Вход для детей до 7 лет свободный.

Напомним, что Минздрав призвал новосибирцев выбросить прошлогодние салаты.