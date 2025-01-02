В Новосибирском зоопарке у лам появился детеныш

Она родилась еще в ноябре.

В Новосибирском зоопарке ламы стали родителями. Малышка родилась еще в ноябре, и ее с мамой поселили в крытую часть вольерного комплекса.

Как сообщили в зоопарке, когда малышка встала на ноги и была готова следовать за своей матерью, то им открыли выход в уличный вольер. Сейчас на лам можно посмотреть.

Ламы — это животные из семейства верблюдовых, обитающие в Андах и хорошо приспособленные к суровым условиям.

Напомним, что спутник заснял Новосибирск с космических высот в новогоднюю ночь.