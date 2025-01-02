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общество

Жители Новосибирска возмущены неработающей горкой в Центральном парке

АСТ-54

Аттракцион работает только по выходным.

Новый год уже вступил в свои права: кто-то пытается оторваться от праздничного стола и перейти на более активный образ жизни. Часть людей отправились на каток, на лыжи, кто-то же наслаждается прогулками в парках вместе с детьми. Не секрет, что во многих парках стоят горки, однако в Центральном, как оказалось, горка – есть, но кататься на ней нельзя. Работает аттракцион исключительно по выходным: пятница, суббота и воскресенье.

Жители Новосибирска возмущены. Они отмечают, что как раз сейчас все пошли гулять в парк, но воспользоваться горкой никак не могут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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