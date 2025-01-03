90 человек погибли в ДТП в Новосибирской области в 2024 году

За 11 месяцев 2024 года на территории Новосибирской области зарегистрировано более 1200 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог. В результате аварий погибли 90 человек, ещё около 1500 получили травмы, сообщили Сиб.фм в ГАИ.

Наибольшее количество таких ДТП произошло в Новосибирске — 888 случаев. В городской черте погибли 54 человека, более 1000 получили ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют, что основные нарушения, приводящие к авариям, связаны с превышением скорости, игнорированием дорожных знаков, несоблюдением правил обгона и использования ремней безопасности.

В 2024 году зафиксировано свыше 5,6 млн нарушений правил дорожного движения. Для повышения безопасности Госавтоинспекция выдала более 1000 предписаний и предостережений должностным и юридическим лицам.

Автоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дорогах, особенно в условиях зимнего сезона, когда аварийность традиционно возрастает.