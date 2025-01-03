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общество

Бойцы из Новосибирской «Веги» рассекретили замаскированную технику противника в зоне СВО

"Сиб.фм" основатель батальона «Вега» Андрей Панфёров

Бойцы из Новосибирской «Веги» рассекретили и уничтожили замаскированную технику противника в зоне СВО.

Сибиряки продолжают удивлять своими ратными подвигами всю страну.

На этот раз отличились военнослужащие знаменитого отряда специального назначения «Вега», сформированного несколько лет назад в столице Западной Сибири.

Хорошо обученные «веговцы» не только показывают высокую боевую результативность, но и выживают в самых «горячих» местах передовой.

Так, действуя на Красноармейском направлении линии боевого столкновения в зоне СВО, сибиряки захватили бронетранспортёр International MaxxPro и бронеавтомобиль «Козак» Вооружённых Сил Украины.

Хорошо замаскированную технику солдаты «Веги» обнаружили при помощи боевого расчёта FPV-дронов. БПЛА оперативно передали координаты «схрона» штурмовикам.

«Веговцам» хватило получаса, чтобы захватить и изъять вражескую технику. При этом бронемобиль «Козак» был отогнан в расположение группировки российских войск своим ходом.

Бойцам удалось сохранить обе машины в исправном состоянии. Как правило, такая вражеская техника в дальнейшем эвакуируется вглубь России и используется для обучения военнослужащих.

Напомним, «Сиб.фм» не раз публиковал фотографии отважных бойцов СВО из Новосибирска.

#армия #Новосибирск #солдат
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Оксана Чешенок
журналист

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