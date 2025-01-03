Глухая девушка-токарь из Новосибирска посетила 30 стран

Сейчас она работает швеей на производстве носков.

Токарь из Новосибирской области Лидия Жукова одержала победу на международном конкурсе красоты для глухих девушек, который проходил в Таиланде.

Лидия родилась в Искитиме и после окончания школы переехала в Екатеринбург, где проживает уже девять лет. Три года назад она вернулась в столицу Сибири, чтобы участвовать в конкурсе.

«Я хотела принять участие в конкурсе красоты и до этого. Но раньше он был региональным, а я дождалась того момента, когда конкурс стал Всероссийским, и приехала в 2021 году. И участвовала я уже за Екатеринбург, хотя и родилась в Новосибирской области. После того как я стала вице-Мисс, летом 2022 года организаторы позвали меня в Таиланд», — рассказала она «МК в Новосибирске».

Лидия по образованию токарь, однако после колледжа не стала работать по специальности и увлеклась фотографией. Она отметила, что пробовала различные виды деятельности и проходила обучение в сфере моделинга, что помогло ей развить уверенность в себе. В настоящее время она работает швеёй на производстве носков, а фотография остается ее любимым хобби.

Кроме того, Лидия активно путешествует и уже посетила 30 стран. Недавно она также вышла замуж.