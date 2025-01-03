Июль 2024 года: скандал вокруг этнического кафе на Хилокском рынке Новосибирска обернулся проблемами для зачинщиков

В июле 2024 года мужчина азиатской внешности в форме бойца СВО с перевернутым триколором на фуражке угрожал расправой местным жителям из-за жалоб на кафе «Кишлак». Этот инцидент вызвал бурное недовольство у жителей Новосибирска.

Вокруг кафе «Кишлак» на Хилокском рынке с самого момента его открытия ходило много скандалов и слухов. По словам местных жителей, раньше на этом месте было заведение с русским названием «Самовар». Однако однажды оно сгорело, и никто из экспертов не смог установить точную причину пожара.

Однако на месте старого кафе вскоре появилось новое здание, получившее название «Кишлак». Его сразу же облюбовали многочисленные приезжие, которые в большом количестве проживают в районе «Хилка».

Когда в микрорайоне накалились отношения между коренным и приезжим населением, местные власти решили провести «зачистку» территории от нелегальных построек и лиц, нарушающих правила проживания. В результате было снесено несколько этнических заведений, но самое крупное из них — «Кишлак» — по неизвестным причинам уцелело.

В июле 2024 года кафе подверглось множеству проверок со стороны различных контролирующих органов. Владелец был очень расстроен и даже начал подозревать коренных сибиряков в том, что они жалуются на его заведение, пытаясь таким образом вытеснить его с их территории.

За владельца «Кишлака» решил вступиться молодой азиат. 2 июля он устроил настоящее представление на одной из улиц микрорайона. Подъехав на машине к сидящим на скамейке местным жительницам, он через открытое окно стал угрожать им расправой за жалобы.

Мужчина утверждал, что он участник СВО, и показывал сибирячкам кобуру с оружием, пугая их. Одна из женщин не растерялась и начала снимать этот инцидент на камеру своего мобильного телефона. На записи четко виден перевернутый триколор в центре головного убора мужчины, который выдавал себя за солдата.

«Мы столкнулись с совершенно новым «видом запугивания» — ранее это были грузчики, строители и дворники, а сейчас «защитники своей Родины», поясняют жители «Хилка».

После этого случая они обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на данную проблему. Ответ не заставил себя ждать.

Уже через сутки в кафе «Кишлак» была проведена внезапная проверка документов у посетителей и сотрудников. Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирскому гарнизону тщательно проверили 54 человека, среди которых были и те, кто недавно получил гражданство России.

По итогу 17 человек были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет, трое призваны на военную службу в Вооруженные Силы РФ.