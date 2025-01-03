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общество

Новосибирцы сообщили о трудностях при пополнении социальных карт

Фото: Сиб.фм

Некоторые рассказали, что не могут увидеть свой баланс.

В преддверии и после Нового года жители Новосибирска столкнулись с трудностями при пополнении транспортных карт.

«Обновили транспортную карту в ноябре, и, говорили, что все будет работать с января. В итоге по приложению пополнить удалось сегодня с одной только разницей, карта все равно не работает», — сообщила одна из пенсионерок Горсайту.

Читатели также сообщают, что не могут увидеть свой баланс. Ранее говорилось, что пользователям социальных карт не нужно было менять их при смене оператора.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Новосибирской области произошли изменения в работе общественного транспорта. На смену прежнему оператору пришёл новый, а Единые транспортные карты (ЕТК) перестали действовать.

Ранее сообщалось, что новосибирским медикам пришлось спасать от переедания мужчину весом 150 килограмм.

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Нина Раневская
Журналист

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