Пассажиропоток в новосибирском метрополитене увеличился на 2,5%

В новосибирском метро пассажиропоток вырос почти до 79 миллионов.

Новосибирский метрополитен опубликовал статистику о пассажиропотоке за 11 месяцев 2024 года. В течение этого периода услугами подземки воспользовались 78,86 миллиона человек, что на 2,48% больше, чем годом ранее.

Журналисты издания «РБК Новосибирск» провели расчёты и выяснили, что за первые 10 месяцев 2024 года в метро Новосибирска проехало 71,5 миллиона человек. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, в конце декабря в метрополитене предположили, что в Новосибирске будет установлен новый рекорд: пассажиропоток может достичь 86 миллионов человек. Однако пока официальные данные об этом не опубликованы.