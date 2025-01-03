Первые дни 2025 года глазами губернатора Новосибирской области

Итоги работы оперативных служб в праздничные дни подвела комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Второго января наступившего 2025 года в правительстве Новосибирской области состоялось заседание комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По оценке главы нашего региона Андрея Травникова, новый календарный год на территории Новосибирской области стартовал в спокойном режиме без крупных инцидентов и чрезвычайных происшествий.

Однако это не может быть поводом расслабляться, отметил губернатор.

«Особое внимание стоит уделить профилактическим мероприятиям с населением, в частности с многодетными семьями», подчеркнул глава области в ходе заседания КЧС.

По его устойчивому мнению, риски возникновение техногенных пожаров, происшествий на водных объектах, а также увеличение ДТП из-за метелей и ухудшения видимости в регионе сохраняются.

Ранее «Сиб.фм» писал об изменении номера Единой дежурно-диспетчерской службы.