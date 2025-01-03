79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
03 января, 13:18
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
03 января, 13:18
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 07:56
общество

Первые дни 2025 года глазами губернатора Новосибирской области

Пресс-служба правительства Новосибирской области

Итоги работы оперативных служб в праздничные дни подвела комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Второго января наступившего 2025 года в правительстве Новосибирской области состоялось заседание комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По оценке главы нашего региона Андрея Травникова, новый календарный год на территории Новосибирской области стартовал в спокойном режиме без крупных инцидентов и чрезвычайных происшествий.

Однако это не может быть поводом расслабляться, отметил губернатор.

«Особое внимание стоит уделить профилактическим мероприятиям с населением, в частности с многодетными семьями», подчеркнул глава области в ходе заседания КЧС.

По его устойчивому мнению, риски возникновение техногенных пожаров, происшествий на водных объектах, а также увеличение ДТП из-за метелей и ухудшения видимости в регионе сохраняются.

Ранее «Сиб.фм» писал об изменении номера Единой дежурно-диспетчерской службы.

#губернатор #Правительство Новосибирской области #Новосибирск #режим ЧС
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в