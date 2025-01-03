Психотерапевт из Новосибирска Игорь Лях проанализировал героев новогодних фильмов

Психотерапевт проанализировал героев таких картин, как «Ирония судьбы», «Служебный роман» и «Один дома».

С каждым годом новогодний репертуар фильмов, выбираемых российскими семьями, остается практически неизменным. Телеканалы пытаются разнообразить привычный набор новыми лентами, однако классические фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром!», по-прежнему занимают лидирующие позиции. BFM-Новосибирск взял интервью у известного психотерапевта Игоря Ляха, который проанализировал наиболее популярные новогодние фильмы, основываясь на данных опросов. В его обзор вошли такие картины, как «Ирония судьбы», «Служебный роман» и «Один дома». Эти фильмы активно транслировались 31 декабря, 1 и 2 января, а также пользовались спросом в онлайн-кинотеатрах.

«Ирония судьбы,или С легким паром!».

Женя Лукашин, которого сыграл Андрей Мягков, не раз был объектом различных разборов. По словам Игоря Ляха, с течением времени оценки его образ претерпел изменения. На сегодняшний день мужчина, который не спешит создать семью и продолжает жить с родителями, стал довольно распространенным явлением. В обществе уже не осуждается ситуация, когда взрослые люди остаются под крышей родителей до 30 или даже 40 лет.

Лях отметил, что фильм, вышедший на экраны в 1975 году, представляет собой интересное исследование социальных явлений того времени. К 70-м годам стало очевидно, что многие молодые люди долгое время живут с матерями. В то время холостяцкая жизнь и зависимость от родителей воспринимались негативно. Главный герой, планируя сделать предложение своей девушке, оказывается не готовым к этому шагу. Его нерешительность и отсутствие опыта в принятии серьезных решений подчеркивают его слабость. Взаимоотношения с матерью, обладающей сильным характером, оказывают значительное влияние на Лукашина.

По мнению специалиста, такие сценарии становятся все более распространенными в жизни современных людей. Единственные дети часто сталкиваются с трудностями в подростковом возрасте и могут оставаться зависимыми от своих семей даже при желании родителей изменить ситуацию. В результате они оказываются в состоянии стагнации, избегая социальных взаимодействий и продолжая жить в комфортных условиях, созданных родителями.

Антагонистом Лукашина является Ипполит в исполнении Юрия Яковлева. Этот персонаж вызывает противоречивые оценки у зрителей: одни видят в нем надежного мужчину, другие — истеричного ревнивца и скрытого тирана.

«Кроме всего прочего можно сказать, что Ипполит – алкоголик. Мы видим его в состоянии алкогольного опьянения один раз, но этого вполне достаточно. Его поведение в этом состоянии радикально отличается от поведения в трезвом состоянии. Он зависимый человек. Он зависит не только от химического вещества, он зависит от других людей, от мнения окружающих. И вот эта его ранимость, великолепно сыгранная Яковлевым, выдает в нем интеллигентного, совестливого алкоголика. Это хорошо известный многим типаж, и в литературе он тоже описан», — объясняет Игорь Лях.

Подробнее о героях новогодних фильмов можно прочитать в материале BFM-Новосибирск.